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بدء تلقي طلبات الاشتراك في اختبارات "مدرسة السينما" على الإنترنت

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بدء تلقي طلبات الاشتراك في اختبارات "مدرسة السينما" على الإنترنت بدء تلقي طلبات الاشتراك في اختبارات "مدرسة السينما" على الإنترنت

كتب : محمد عبد الجليل منذ 39 دقيقة

بدأت المدرسة العربية للسينما والتلفزيون التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تلقي طلبات الاشتراك بالاختبارات التي تقيمها المدرسة في اجتياز مقرراتها في مجالات: السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج والصوت، والتي تمنح بموجبها شهادة احترافية رسمية معتمدة وموثقة من المدرسة ومن صندوق التنمية الثقافية.

ويمكن للراغبين في المشاركة ملء استمارة التسجيل الموجودة على موقع المدرسة على الإنترنت من الآن وحتى النصف الأول من أغسطس المقبل، على أن تعقد الاختبارات بعد عيد الفطر مباشرة.

يذكر أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أُنشئت بالقرار الوزاري رقم 446 لسنة 2001، كأول موقع إليكتروني لتعليم فنون السينما والتلفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم.

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