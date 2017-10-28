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هددوه بالفصل فأشعل النار في نفسه.. فرد أمن يصارع الموت داخل مستشفى بالجيزة

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مصراوي Masrawy

هددوه بالفصل فأشعل النار في نفسه.. فرد أمن يصارع الموت داخل مستشفى بالجيزة

12:39 ص السبت 28 أكتوبر 2017

هددوه بالفصل فأشعل النار في نفسه.. فرد أمن يصارع الموت داخل مستشفى بالجيزة

تعبيرية

كتب - محمد شعبان:

داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أم المصريين، يصارع فرد أمن إداري الموت، بعدما أشعل النار في نفسه؛ خوفًا من مصير مجهول في محل عمله.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

انتقلت قوة بقيادة العميد ياسر يوسف، مأمور القسم، وضباط المباحث إلى محل البلاغ، وكشفت تحريات العقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن فرد أمن بشركة خاصة يعمل بمستشفى أم المصريين أضرم النيران في نفسه؛ بعدما هدده أحد الموظفين بالفصل.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتبين إصابته بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80%، ةحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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