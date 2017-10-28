أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية" -
العين الثالثة - رآي ك. ربيع ياسين و ك. طارق السعيد في علي معلول بعد تألقه مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري

Google+ Print
إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إبراهيم عثمان أن هناك قرار نهائي بعدم الموافقة على رحيل أي لاعب من صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الحالي مهما كانت الإغراءات المالية للنادي خلال الفترة المقبلة .

شاهد أيضا

وأضاف عثمان في تصريحاته لـ«إذاعة أثير الهدف»، "أحب أن أوجه رسالة للجمهور بأن كل ما ينشر من أخبار بأن أي لاعب من الإسماعيلي قد يرحل في يناير المقبل أمر غير صحيح على الإطلاق".
 
وأكمل نرغب في الإبقاء على القوام الأساسي للفريق من أجل إستمرار العروض الطيبة ببطولة الدوري العام .
 
وأضاف «عثمان»  أكدت من قبل بأنه لن يرحل أي لاعب قبل إنطلاقة الموسم وهو ما حدث والآن أؤكد نفس الكلام حتى يطمأن جمهور النادي الإسماعيلي في كل مكان .
 
وعبر إبراهيم عثمان عن سعادته بالمستوى الفني الجيد الذي ظهر عليه الفريق بالفترة الماضية قائلاً بأن هناك ثبات في الأداء جعل هناك نوع كبير من الإرتياح لدى جميع أفراد المجلس.
 
وكان الإسماعيلي قد نجح فى إنتزاع صدارة الدوري من فريق المصري بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، ليتصدر جدول الترتيب بـ16 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

4 مواقف تاريخية تدعم الأهلي أمام الوداد في نهائي الأميرة السمراء

4 مواقف تاريخية تدعم الأهلي أمام الوداد في نهائي الأميرة السمراء

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري