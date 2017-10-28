إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري

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أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إبراهيم عثمان أن هناك قرار نهائي بعدم الموافقة على رحيل أي لاعب من صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الحالي مهما كانت الإغراءات المالية للنادي خلال الفترة المقبلة .

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وأضاف عثمان في تصريحاته لـ«إذاعة أثير الهدف»، "أحب أن أوجه رسالة للجمهور بأن كل ما ينشر من أخبار بأن أي لاعب من الإسماعيلي قد يرحل في يناير المقبل أمر غير صحيح على الإطلاق".



وأكمل نرغب في الإبقاء على القوام الأساسي للفريق من أجل إستمرار العروض الطيبة ببطولة الدوري العام .



وأضاف «عثمان» أكدت من قبل بأنه لن يرحل أي لاعب قبل إنطلاقة الموسم وهو ما حدث والآن أؤكد نفس الكلام حتى يطمأن جمهور النادي الإسماعيلي في كل مكان .



وعبر إبراهيم عثمان عن سعادته بالمستوى الفني الجيد الذي ظهر عليه الفريق بالفترة الماضية قائلاً بأن هناك ثبات في الأداء جعل هناك نوع كبير من الإرتياح لدى جميع أفراد المجلس.



وكان الإسماعيلي قد نجح فى إنتزاع صدارة الدوري من فريق المصري بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، ليتصدر جدول الترتيب بـ16 نقطة.