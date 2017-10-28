«التحرير» تكشف عن سبب طرد حسام حسن من مباراة الإسماعيلي

التحرير

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علمت "التحرير" سبب طرد حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري، أثناء مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الدراويش بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، في إطار الجولة السابعة، من الدوري الممتاز.

وجاء سبب الطرد بعد أن قال حسام حسن، للحكم محمود البنا عقب احتسابه 10 دقائق وقت بدلًا من الضائع، نصًا "10 دقايق بس يابني ادم انت؟".

فطرد البنا المدير الفني للفريق البورسعيديفقال حسام حسن "أنا قولت أيه علشان اتطرد". وكان رد البنا "انت عارف ايه اللي قولته كويس".

وكان محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي قد تعرض لإصابة بعد تدخل عنيف من أحمد جمعة مهاجم المصري تسب في فتح حاجبه وتم إيقاف المباراة مرتين لعلاجه وخياطة الجرح

وبتلك النتيجة ينفرد الإسماعيلي بصدارة الدوري برصيد 16 نقطة، فيما تراجع فريق المصري البورسعيدي إلى المركز الثاني برصيد 13 نقطة بجدول ترتيب الدوري.

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وقرر الجهاز الفني للمصري فرض غرامة على اللاعبين بعد الخسارة اليوم من الإسماعيلي بنتيجة هدفين مٌقابل هدف واحد.

وتبلغ الغرامة 35 ألف جنيه على كل لاعب من لاعبي الفريق مُقسمة لمُباراتين، بواقع 10 ألاف جنيه غرامة لمباراة الرجاء و 25 ألف جنيه غرامة لمباراة الاسماعيلي.

كما قرر الجهاز الفني إيقاف مستحقات جميع اللاعبين لأجل غير مسمى بسبب النتائج الأخيرة، لحين تحسن الأداء والنتائج في الفترة القادمة.

