المصري يوقف مستحقات اللاعبين لأجل غير مُسمى

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة حسام حسن المدير فني، فرض غرامة على اللاعبين بعد الخسارة اليوم من الاسماعيلي بنتيجة هدفين مٌقابل هدف واحد.

وتبلغ الغرامة 35 ألف جنيه على كل لاعب من لاعبي الفريق مُقسمة لمُباراتين، بواقع 10 ألاف جنيه غرامة لمباراة الرجاء و 25 ألف جنيه غرامة لمباراة الاسماعيلي.

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كما قرر الجهاز الفني ايقاف مستحقات جميع اللاعبين لأجل غير مسمى بسبب النتائج الأخيرة، لحين تحسن الأداء والنتائج في الفترة القادمة.

وكان المصري قد تعادل مع الرجاء في المُباراة السابقة، كما هُزم أمام الاسماعيلي في الجولة الحالية ليفقد 5 نقاط في خلال مُباراتين وهو ما أثار استياء الجهاز الفني للفريق.