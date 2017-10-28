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البريميرليج| «صلاح» ضمن أكثر 5 لاعبين اسهامًا مع أنديتهم

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البريميرليج| «صلاح» ضمن أكثر 5 لاعبين اسهامًا مع أنديتهم البريميرليج| «صلاح» ضمن أكثر 5 لاعبين اسهامًا مع أنديتهم

التحرير

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أصدرت شركة «EA Sports» تقريرًا مٌفصلًا يكشف عن أكثر 5 لاعبين اسهامًا مع أنديتهم في الدوري الإنجليزي المُمتاز «البريميرليج» هذا الموسم.

وتواجد الدولي المصري، محمد صلاح ضمن القائمة بعد انطلاقته الرائعة في الدوري الانجليزي، بعد قدومه من نادي روما الايطالي مطلع الموسم الحالي بصفقة الأغلي في تاريخ النادي، ويُعد صلاح هو هداف فريقه في الموسم الحالي، باحرازه 5 أهداف وصناعته لهدف وحيد.

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و يستعرض لكم «التحرير» القائمة كاملة..

1- باسكال جروس لاعب برايتون..ساهم في 67% من أهداف فريقه، سجل هدفين وصنع 4 من اجمالي 9 أهداف لفريقه.

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2- واين روني لاعب ايفرتون..ساهم في 57% من أهداف فريقه، سجل 4 أهداف من اجمالي 7 أهداف لفريقه.

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3- ألفارو موراتا لاعب تشيلسي..ساهم في 47% من أهداف فريقه، سجل 6 أهداف وصنه هدفين من اجمالي 17 هدفًا لفريقه.

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4- هاري كين لاعب توتنهام..ساهم في 47% من أهداف فريقه، سجل 8 أهداف وصنع هدف من اجمالي 19 هدفًا لفريقه.

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5- محمد صلاح لاعب ليفربول..ساهم في 43% من أهداف فريقه، أحرز 5 أهداف وصنع هدف من اجمالي 14 هدفًا لفريقه.

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التحرير

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