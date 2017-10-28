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صورة وخبر: كتالونيا ليست إسبانيا

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: كتالونيا ليست إسبانيا

12:31 ص السبت 28 أكتوبر 2017

صورة وخبر: كتالونيا ليست إسبانيا

متظاهرة كتالونية

القاهرة – (مصراوي)

متظاهرة كتالونية تهتف خلال المسيرات الاحتفالية بمدينة برشلونة بعد إعلان برلمان إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا. وردت المركزية في مدريد بإعلان حل الحكومة والبرلمان في الإقليم وتحديد 21 ديسمبر الجاري موعدًا لانتخابات مبكرة في الإقليم.

وحمل المتظاهرون لافتات تشيد بقرار الانفصال وتؤكد على استقلال الإقليم، ورفع متظاهرون عبارات بينها "كتالونيا ليست إسبانيا". وعارضت دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إعلان الحكومة الكتالونية الاستقلال من جانب واحد، بجانب الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو أيضًا، وجميعهم شدد على دعمهم لوحدة إسبانية.

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مصراوي Masrawy

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