بالفيديو.. هيفاء وهبي تشعل حفل طلاب الجامعة الأمريكية بـ"الهوت شورت"

كتب - محمد قاسم:

أحيت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائياً بالجامعة الأمريكية في القاهرة، نظمه اتحاد طلاب الجامعة.

وظهرت "وهبي" لأول مرة في عمل فني بالقاهرة منذ قرار غرفة صناعة السينما، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، بإيقاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن التمثيل في مصر، أو المشاركة في أعمال فنية مصرية، بسبب خلافها مع المنتج محمد السبكي.

وأشعلت هيفاء المسرح بباقة من ألمع أغانيها، حيث ارتدت "هوت شورت" خلال الحفلة، وأعربت عن سعادتها بالحفل.

وردت هيفاء على قرار غرفة صناعة السينما بمنعها: "سيبوكم من اللي اتقال.. ده أي كلام".

كانت غرفة صناعة السينما قررت في 5 أكتوبر الجاري، إيقاف "هيفاء" وإلزامها برد مبلغ 40 ألف دولار لشركة "السبكي فور سينما برودكشن"، مقابل ما تقاضته من الشركة عن أداء دورها بفيلم "ثانية واحدة"، وإلزامها بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه قيمة تكاليف يومي التصوير في الفيلم.