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بالصور| تايلور سويفت تحيي حفلا غنائيا مع كارلي سايمون

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بالصور| تايلور سويفت تحيي حفلا غنائيا مع كارلي سايمون بالصور| تايلور سويفت تحيي حفلا غنائيا مع كارلي سايمون

كتب : إنجي رأفت منذ 22 دقيقة

أحيت المغنية الشابة تايلور سويفت حفلا غنائيا مع المغنية كارلي سايمون في أمريكا، و قاموا بغناء الأغاني القديمة للمغنية كارلي سايمون ومن بينها أغنية You're So Vain والتي تعتير من أشهر أغانيها.

و جذبت تايلور سويفت الانتباه في الحفل، حيث ارتدت شورت أحمر قصير وحذاء أحمر و تيشرت أسود مقلما بالأبيض.

و ظهرت المغنية كارلي سايمون، التي تبلغ 68 عاما، وكأنها تبدو في الثلاثين من عمرها حيث ارتدت ميني جوب لونها فضي وتغلب عليها اللمعة الجذابة، جاكيت أسود و حذاء أسود، ووضعت نظارة سوداء علي عينها.

ورقصت تايلور سويف مع كارلي سايمون بشكل رائع علي المسرح، واستمتعوا بوقتهم علي بشكل كبير.

و صرحت تايلور سويفت بعد الحفل علي حسابها علي موقع "تويتر" أنها سعيدة بغنائها بجانب كارلي سايمون وأنها لم تصدق أنها ترقص وتغني بجانبها.

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ON Sport

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