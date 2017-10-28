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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:22 ص السبت 28 أكتوبر 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الجمعة، بالعديد من الاحداث الهامة ولتي كان أبرزها اعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا وانفجار يهز العاصمة البحرينية، علاوة على البحث عن مروحية روسية في القطب الشمالي.

1- برلمان كتالونيا "ينفصل" ومدريد تضرب بقوة

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احتشاد الآلاف في شوارع مدينة برشلونة اليوم (أ ف ب)

احتشد الآلاف من المواطنين في شوارع مدينة برشلونة الإسبانية للاحتفال ببدء برلمان إقليم كتالونيا أولى خطوات الطريق نحو تأسيس "جمهورية مستقلة" عن مملكة إسبانيا، لكن القرار الذي يراه الكتالونيين تاريخيًا سيكون مؤلمًا بلا شك بعدما أُعلن حل البرلمان والحكومة في الإقليم.

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2- تدين الهجوم الإرهابي على حافلة للشرطة في البحرين

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عناصر من الشرطة البحرينية (أ ف ب)

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة غرب العاصمة البحرينية المنامة، مما أسفر عن استشهاد أحد رجال الشرطة وإصابة 8 آخرين.

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3- القوات العراقية تهاجم داعش في آخر معاقله

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قصف مدفعي من المدفعية العراقية اليوم (أ ف ب)

اتجهت قوات الجيش العراقي إلى قضاء القائم، في محاولة لكتابة السطر الأخير من نهاية تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي العراقية.

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4- التحالف العربي يندد بإطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الأراضي

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إطلاق صاروخ باليستي من اليمن (أ ف ب)

أعلن ​التحالف العربي​ عن إطلاق ​صاروخ باليستي​ من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي ​السعودية​، موضحًا أنه نجم عن سقوط الصاروخ خسائر طفيفة في الممتلكات وإصابة شخص واحد.

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5- البحث عن مروحية روسية سقطت قبالة سواحل النرويج

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مروحية روسية خلال عملية انزال (أ ف ب)

نشرت النرويج مركبة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد فى إطار البحث الجاري عن طائرة مروحية روسية، كانت تقل ثمانية اشخاص وسقطت أمس الخميس فى البحر قبالة جزيرة تقع في القطب الشمالي

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