10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

عارضت كبار الدول حول العالم قرار برلمان إقليم كتالونيا بالانفصال عن إسبانية وهو ما ظهر في التصريحات الرسمية، حيق الت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، بينما صرح وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو بأن اعلان انفصال كتالونيا تجاوز لحدود القانون، ومن جانب أخر أبدى أمير قطر استعداده للحوار مع دول المقاطعة، واتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسو روسيا بالتستر على استخدام حكومة الأسد للأسلحة الكيميائية.

1 - هيذر نويرت: كتالونيا جزأ لا يتجزأ من إسبانيا

هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أنها تؤيد اسبانيا الموحدة في أعقاب تصويت برلمان كتالونيا لصالح الاستقلال عن مدريد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت إن "كتالونيا جزء لا يتجزأ من اسبانيا، وإن الولايات المتحدة تدعم الاجراءات الدستورية للحكومة الاسبانية للحفاظ على اسبانيا قوية وموحدة".

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2- بويجديمونت: على إسبانيا تغليب قوة الحجة على حجة القوة

رئيس إقليم كتالونيا المعزول كارليس بويجديمونت (أرشيفية)

قال رئيس إقليم كتالونيا "كارليس بويجديمونت" اليوم الجمعة إن شعبه يفضل دائما قوة الحجج، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا يأتي ردا على تصريح رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" الذي أشار فيه إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعامل فقط مع إسبانيا عقب موافقة البرلمان الكتالوني على إعلان الاستقلال.

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3- أنجلينو ألفانو: إعلان كتالونيا الانفصال تجاوز للقانون

وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو (أرشيفية)

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو بأن إعلان انفصال كتالونيا "خطوة خطيرة للغاية وتتجاوز حدود القانون.. لا تعترف بها إيطاليا ولن تعترف بها".

وقال ألفانو في بيان: "إن إيطاليا لا تعترف ولن تعترف بانفصال كتالونيا من جانب واحد الذي أعلنه اليوم برلمان كتالونيا الإقليمي".

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4- راخوي: سيادة القانون ستعود في كتالونيا الانفصالية

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي (أرشيفية)

قال رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي في تغريدة إن سيادة القانون ستعود إلى منطقة كتالونيا الانفصالية.

وكتب راخوي: "ادعو إلى الهدوء لكل الأسبان. ستعيد سيادة القانون الشرعية في كتالونيا".

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5- بيسكوف: تويتر" ضحية التحامل ضد سبوتنك

المتحدث باسم الخارجية الروسية ديمتري بيسكوف (أرشيفية)

علّق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على قرار شركة موقع التواصل اجتماعي "تويتر" بحظر إعلانات قناة روسيا اليوم ووكالة أنباء سبوتنك الروسيتين على منصتها، إزاء وجود ادعاءات بدعمها حملة دعائية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، قائلا إن تويتر ضحية للتحامل ضد سبوتنيك.

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6- ستيفان روماتي: باريس اختارت بوضوح أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر

سفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتي (أرشيفية)

أكد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتي أن بلاده كانت تتطلع لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس واختارت بمنتهى الوضوح أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر.

وقال السفير الفرنسي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - ان الرئيس ايمانويل ماكرون أكد بوضوح شديد انه فيما يتعلق بمكافحة الارهاب ودعم الاصلاحات الاقتصادية، فان فرنسا ستقف دائما بجانب مصر وعازمة أن تكون شريكا مرجعيا لها لمساعدتها في مجالات الأمن والتنمية.

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7- تميم بن حمد: مستعد للحوار

أمير قطر تميم بن حمد (أرشيفية)

صرح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبره بأنه يسعى لإجراء اجتماع بينه وبين قادة الدول المقاطعة في منتجع كامب ديفيد بهدف إنهاء الحصار -على حد وصفه- مضيفًا: "أكدت للرئيس الأمريكي أننا مستعدون للحوار على الفور".

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8- ماتيس: هدفنا ليس الحرب مع كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس (أرشيفية)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في كلمة مقتضبه في قرية بانمونجوم داخل المنطقة المنزوعة السلاح، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى للدخول في حرب مع كوريا الشمالية، ولكن بدلا من ذلك تفكيك برنامج الأسلحة النووية لبيونجيانج.

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9- بوريس جونسون: روسيا تتستر على الأسد

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية)

اتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون روسيا بمحاولة التستر على استخدام حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لغاز السارين، مشيرا إلى أن سلوك موسكو يقوض الإجماع الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال جونسون، في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز)، "حاولت روسيا مرارا تعطيل الجهود الرامية إلى كشف حقيقة الهجوم في خان شيخون، واختارت روسيا على الدوام التستر على الأسد".

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10- زيد بن الحسين: التجويع المتعمد للمدنين يرقى لجريمة حرب

زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (أرشيفية

ذكر مسؤول حقوقي بارز بالامم المتحدة أن وضع 350 ألف مدني، على الاقل محاصرين في منطقة تخضع لسيطرة المعارضة، بالقرب من العاصمة السورية دمشق يدعو"للغضب".

وقال زيد رعد الحسين، مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان، إن "الصور الصادمة لما يبدو أنها لاطفال يعانون بشدة من سوء التغذية، التي ظهرت في الايام الاخيرة، هي مؤشر مخيف للمحنة التي يواجهها المواطنون في الغوطة الشرقية، التي تواجه الان حالة إنسانية طارئة".

وأضاف "أذكر جميع الاطراف بأن التجويع المتعمد للمدنيين كوسيلة للحرب، يشكل انتهاكا واضحا للقانون الانساني الدولي وربما يرقى إلى جريمة ضد الانسانية أو جريمة حرب".

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