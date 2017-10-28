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السيطرة على حريق بمطعم شهير في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمطعم شهير في أكتوبر

12:09 ص السبت 28 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق بمطعم شهير في أكتوبر

حريق بمطعم شهير في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في مطعم مأكولات شهير بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم "روستو" بميدان الحصري.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء تحت إشراف العميد إبراهيم حافظ، مدير قطاع إطفاء أكتوبر، وتم محاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية والمحلات المجاورة.

وينفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي؛ للوقوف على ملابسات الحريق.

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مصراوي Masrawy

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