نادر نور الدين: «بقالنا 10 سنين في عجاف.. وسد النهضة سيزيد الشح المائي»

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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، مساء الجمعة، إن سد النهضة سيزيد من الإحساس بالشُح المائي لدى المنطقة.

أضاف نور الدين، خلال مداخلة ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «نصف كمية مياه النيل قادمة من النيل الأزرق المُقام عليه سد النهضة».

تابع: «بقالنا 10 سنين في سنوات عجاف، قل سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية بنسبة 70%، ونصف مياه النيل الأزرق تقل في ظّل هذه السنوات».

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واصل: «إذا أصرت إثيوبيا على عدم وجود فيضان حتى تبدأ الملء ستكون هناك مشكلة كبيرة لمصر والسودان، وبالطبع الكهرباء القادمة السد العالي ستقل».

أشار إلى أنه «كان هناك تلميحًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة من شهرين عن عدم رضاه عن سير المباحثات والتعنت الإثيوبي».

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، زار إثيوبيا، منتصف الشهر الجاري، وحضر اجتماعات لجنة سد النهضة المنعقدة بالعاصمة أديس أبابا، وعبّر عن قلق مصر من تأخر الدراسات الفنية التي أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين، الذي صدر في مايو 2014.