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بالصور.. حملة ليلية لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة ليلية لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالأقصر

11:57 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

تمكنت حملة ليلية لسلطات مركز ومدينة أرمنت جنوبي الأقصر، مساء اليوم الجمعة، من تنفيذ ٣ قرارات إزالة لمباني على أراضي زراعية مخالفة للقانون رقم 116 لسنة 1983م وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وقال العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، إن الحالات المخالفة التي جرت إزالتها منها حالة واحدة بقرية الرزيقات، وحالتين بقرية الرياينة، مشيرًا إلى أن عملية الإزالة تمت في حضور مندوبي الإصلاح الزراعي والإدارة الزراعية بمركز ومدينة أرمنت، وقد اتخذت الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

وأكد عاشور على تنفيذ جميع القرارات الخاصة بإزالة المخالفات البنائية سواء القائمة على أراضي زراعية أو على أراضي أملاك دولة في المهد، مشددًا على أنه لن يتم التساهل مع أي حالة مخالفة لقوانين البناء.​

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