تصدع عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بالبحيرة
تصدع عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بالبحيرة
11:36 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
ارشيفية
دمنهور - أ ش أ:
شهدت مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، تصدع عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان خلف نادي ألعاب دمنهور بشكل مفاجئ، نتيجة قيام مالك منزل مجاور ببناء أدوار مخالفة.
وتلقى محمد بطيشة القائم بأعمال مدير مكتب محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، استغاثة من الأهالي، وعلى الفور وجه بالدفع بالأجهزة التنفيذية والأمنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول العقار المتصدع ومنع مرور المواطنين لسلامتهم وضمان سيولة الحركة المرورية.
وتم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والفنيين لمعاينة العقار المتصدع، والذى تبين من المعاينة الأولية وجود تصدعات وشروخ في العقار، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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