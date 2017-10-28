"صحة بني سويف": لا توجد أي إصابات بحمى الضنك إلى الآن

بني سويف - أ ش أ:

قال وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور عبد الناصر حميدة، إنه يقوم بعرض تقرير دوري على محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، بأية تطورات في ملف الصحة العامة وخاصة حمى الضنك، مؤكدا عدم وجود حالات مرضية مصابة بهذا المرض إلى الآن.

وأوضح حميدة - في تصريح اليوم الجمعة - أنه طمأن المحافظ على موقف الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها على مدار الـ 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء الكشوفات اللازمة وأخذ العينات من أي مشتبه فيهم بالمرض من المواطنين القادمين من محافظة البحر الأحمر أو أي منطقة يظهر فيها المرض حديثًا، مؤكدًا أنه لا توجد أية حالات إيجابية إلى الآن.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يجرى حاليًا بشكل مستمر أخذ عينات صباح كل يوم من "خلال إدارة ناقلات الأمراض بالمديرية" ليرقات البعوض من البرك والمستنقعات للاطمئنان على عدم تواجد يرقات باعوض المرض، مؤكدًا أن نتيجة العينات حتى حينه تثبت أنه لا وجود لهذه البعوضة في بني سويف، لافتا إلى أنه يتم تكثيف أعمال رش الباعوض خاصة في المناطق التي يكثر بها.

وأوضح حميدة أن أهم أعراض هذا المرض هو الارتفاع المفاجئ في حرارة الجسم مصاحبة لآلام شديدة في العضلات، وقيئ وإسهال وتجمعات دموية تحت الجلد ولكن بشرط أن يكون سبق وأن قد لدغ المشتبه فيه بالإصابة بالمرض من البعوضة المسببة له قبلها بـ 4 إلى 7 أيام وهي فترة الحضانة، مؤكدًا أن المرض لا ينتقل إلا عن طريق الباعوضة المسببة للمرض وليس من شخص إلا آخر. ​