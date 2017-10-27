البدري عن مواجهة الوداد: جهزنا اللاعبين لكل السيناريوهات المتوقعة

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تحدث حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، عن مباراة الغد السبت، أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء مساء اليوم: "أعرف الوداد بشكل جيد جدًا، وجهزنا اللاعبين لكافة السيناريوهات المتوقعة".



وأكد البدري أن الأهلي والوداد كلاهما جدير باللقب طالما وصلا لهذه المرحلة من البطولة، مشددًا على أن النهائي سيحسم من خلال اللقائين في الذهاب والإياب وليس مباراة واحدة".



وطمئن البدري الجماهير على حالة اللاعبين الذين يستعدون للقاء، موضحًا أن القائمة بالكامل جاهزة للمباراة ولا يوجد إصابات في المجموعة المتواجدة حاليا داخل المعسكر ومستعدين لخوض المباراة.



وأكّد البدري، أنه درس فريق الوداد جيدًا، خاصة أن الفريقين سبق أن تواجها في دور المجموعات بالنسخة الحالية، مشددًا على جاهزية جميع اللاعبين المشاركين في معسكر الإسكندرية، واحتمالية مشاركة أي لاعب في المباراة.



ويلاقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء غد السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية وكان قد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي بعدما فاز على النجم الساحلي التونسي بسداسية مقابل هدفين على برج العرب، كما تأهل الوداد المغربي بعدما نجح في الفوز على اتحاد العاصمة بثلاثة أهداف، ليضرب موعدًا فى نهائي البطولة أمام الاهلي.



ويعد هذا اللقاء هو السابع في تاريخ مواجهات الفريقين والثالث لهم خلال هذه البطولة، حيث يتطلع كل منهم في الإقتراب خطوه نحو التتويج باللقب عندما يلتقوا غدًا في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

