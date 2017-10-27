فوز المستشار أحمد خليفة برئاسة نادي هيئة قضايا الدولة

القاهرة - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة فوز المستشار أحمد خليفة بمنصب رئيس النادي بحصوله على 1109 أصوات، فيما حصل أقرب منافسيه المستشار خالد نجاح على 821 صوتا، وحصل المستشار خالد زين رئيس النادي السابق على 375 صوتا، وحصل المستشار محمد مجاهد على 356 صوتا.

كما أعلنت اللجنة فوز كل من المستشارين : طه عبد الفتاح سطوحي (1429 صوتا)، وزين العابدين علي الهواري (1339 صوتا)، وسمير عبد المنعم القماش (1426 صوتا)، وعلي محمد ميدان (1273 صوتا)، وحسين إسماعيل أبو رحاب (1397 صوتا)، بعضوية مجلس إدارة النادي عن المقاعد المخصصة لدرجات نائب رئيس الهيئة ووكيل الهيئة.

وأعلنت اللجنة فوز كل من المستشارين : عاطف منصور محمد أحمد (1880 صوتا)، وعبد العاطي أبو المعاطي (1823 صوتا)، وأمين السيد عبد الرحيم (1771 صوتا)، ومدحت أحمد عمران (1283 صوتا)، وأحمد عبد الله خلف (1400 صوت)، بعضوية المجلس عن المقاعد المخصصة لدرجات مستشار ومستشار مساعد.

وفاز المستشارون فاضل أحمد وحيده (1227 صوتا)، ومحمد الأمير (1199 صوتا)، ومحمود محمد طه (1209 أصوات)، ومحمد كمال الصغير (942 صوتا)، بعضوية المجلس عن المقاعد المخصصة لدرجات نائب ومحام ومندوب ومندوب مساعد، في حين فاز المستشار جمعة حسين مختار فضل بالمقعد المخصص لأعضاء الهيئة السابقين بحصوله على 1542 صوتا.