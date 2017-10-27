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الزراعة: تقارير دورية لمراجعة مستوى متبقيات المبيدات المستخدمة محليًا

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مصراوي Masrawy

الزراعة: تقارير دورية لمراجعة مستوى متبقيات المبيدات المستخدمة محليًا

11:05 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

الزراعة: تقارير دورية لمراجعة مستوى متبقيات المبيدات المستخدمة محليًا

مبيدات الآفات الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن قطاع مبيدات الآفات الزراعية منح تراخيص مزاولة مهنة مطبقي مبيدات الآفات من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة، بعد اجتيازهم للبرامج التدريبية التي أقرتها الوزارة وأشرف عليها كبار المتخصصين في المبيدات.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي نظمته الجمعية الدولية لحماية المحاصيل الزراعية، مساء اليوم، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف عبد المجيد، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تتلقى تقارير دورية لمراجعة مستوى متبقيات المبيدات التي يتم استخدمها محلياً، موضحاً أن اللجنة وضعت خطة سنوية لرصد وتتبع متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية للحفظ علي صحة المستهلك المصر.

وأكد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن اللجنة تشهد إصدار شهادات تسجيل برقم سرى يتم تجديدها كل 6 سنوات للمنتج الخام أو المبيد المجهز اعتبارًا من تاريخ الإصدار، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل.

وأشارعبد المجيد، إلى أن هذه الشروط تتضمن استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة فى هذا القرار على المنتج الخام أو المبيد المجهز، ولا يتم إعادة تسجيل المبيد الخام إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل لأحد مستحضراته المجهزة شريطة أخذ عينة من المنتج الخام قبل تجهيز المستحضر للتأكد من مطابقته للمواصفات التي سُجّل عليها، وفى جميع الحالات يوقع أمين اللجنة أو من ينوب عنه على شهادة التسجيل أو تجديد التسجيل، وتعتمد الشهادة من رئيس اللجنة.

وأوضح عبد المجيد، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية الحق فى إصدارها موافقات فنية بغرض التصدير للمبيدات المسجلة المنتجة محليًا أو المستوردة المعاد تعبئتها محليًا.​

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