السيطرة على حريق اندلع بمصنع للغزل والنسيج في الإسماعيلية

الإسماعيلية - مصراوي:

تمكنت قوات الحماية المدينة، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع للغزل والنسيج بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد علي حسين إخطارًا من اللواء محمد فهمي مساعده للأمن العام ببلاغ عن نشوب حريق في أحد منشآت المنطقة الصناعية (مصنع للغزل والنسيج).

انتقل مدير الأمن رفقته اللواء محمد أبو الدهب حكمدار المدينة، والمقدم عمرو شلبي من الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الحريق اندلع داخل أحد مصانع الغزل والنسيج وامتد إلى مخزن مجاور للمصنع.

جرت الاستعانة بـ 9 سيارات مطافئ نجحت في التعامل مع الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

وحرر بذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لعمل النيابة في كشف ملابساته.​