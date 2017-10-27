أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق اندلع بمصنع للغزل والنسيج في الإسماعيلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق اندلع بمصنع للغزل والنسيج في الإسماعيلية

10:46 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق اندلع بمصنع للغزل والنسيج في الإسماعيلية

ارشيفية

الإسماعيلية - مصراوي: 

تمكنت قوات الحماية المدينة، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع للغزل والنسيج بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد علي حسين إخطارًا من اللواء محمد فهمي مساعده للأمن العام ببلاغ عن نشوب حريق في أحد منشآت المنطقة الصناعية (مصنع للغزل والنسيج).

انتقل مدير الأمن رفقته اللواء محمد أبو الدهب حكمدار المدينة، والمقدم عمرو شلبي من الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الحريق اندلع داخل أحد مصانع الغزل والنسيج وامتد إلى مخزن مجاور للمصنع.

جرت الاستعانة بـ 9 سيارات مطافئ نجحت في التعامل مع الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

وحرر بذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لعمل النيابة في كشف ملابساته.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحبس لـ 5 متهمات بتشويه 3 سيدات بـ "مياه نار" في بنها

    أخبار

  • عقب مقتل 13 تكفيريًا.. المدرعات تمشط طريق "الخارجة - أسيوط"

    أخبار

  • جامعة القناة تطلق برنامجًا تدريبيًا لطلاب المدارس حول الشائعات (صور)

    أخبار

  • السيطرة على حريق هائل في منزل بالدقهلية

    أخبار

إعلان

cbdb36b589.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"