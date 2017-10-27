مصدر: القوات العراقية تقتل 13 من داعش شرق قضاء القائم

الرمادي (العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الجمعة مقتل 13 من عناصر "داعش" وتحرير قريتين في ناحية العبيدي التابعة لمدينة القائم/ 500 كلم غرب بغداد/.

وقال المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) إن" القوات العسكرية اقتحمت مساء اليوم قريتي نهية وابو سعدة في ناحية العبيدي، 70 كلم شرق مدينة القائم، عقب اشتباكات مسلحة دارت مع عناصر تنظيم داعش".

وأضاف المصدر ان" القوات العسكرية العراقية قامت بقتل 13 عنصرا من داعش ،والاستيلاء على أربع عجلات تابعة للتنظيم ، فيما قتل جندي عراقي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح".

وأوضح المصدر أن"عناصر التنظيم انسحبوا من القريتين الى داخل مدينة القائم المحاذية للحدود مع سوريا".

وأشار إلى أن القوات العراقية شرعت بتفتيش الطرق والمنازل وتطهيرها من العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش".