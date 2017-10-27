بينهم "كلاشينكوف".. قائمة بشركات روسية جديدة عاقبتها أمريكا

واشنطن - (د ب أ)

نشرت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة قائمة بأسماء الشركات الروسية التي ستطبق عليها العقوبات الجديدة والتي تعمل بالتعاون الوثيق مع كل من المخابرات الروسية وقطاع الدفاع هناك.

ويغامر كل من يعقد خلال العام المقبل صفقات مع هذه الشركات بالتعرض للعقوبات الأمريكية المذكورة.

وجاء على هذه القائمة التي نشرتها الخارجية الأمريكية أكثر من ثلاثين شركة من بينها مجموعة ألماز أنتي لتصنيع الاسلحة، ومجموعة كلاشنيكوف، والشركة المتحدة لتصنيع السفن وهي الأكبر من نوعها في روسيا.

يأتي ذلك على خلفية قانون العقوبات على روسيا الجديد الذي أصدره الكونجرس الأمريكي في يوليو الماضي بأغلبية كبيرة، ولم يوقعه الرئيس ترامب إلا اليوم.

وأصدر الكونجرس هذه العقوبات ردا على دور الحكومة الروسية في النزاع الأوكراني وعلى ما يرجح من تدخل روسيا بالتأثير على الانتخابات الأمريكية.

ووقع الرئيس ترامب على القانون وهو كاره لذلك، حيث وضعه الكونجرس تحت الضغوط من أجل اتخاذ هذا الإجراء.

كان الكونجرس أمهل الإدارة الأمريكية حتى الأول من أكتوبر الجاري لحصر عدد الشركات التي ستطبق عليها العقوبات الجديدة.

إلا أن الخارجية الأمريكية سمحت بتجاوز هذه المهلة، ومن خلال الضغط الذي مارسه أعضاء الكونجرس اضطرت الوزارة لإرسال القائمة إلى عدد من أعضاء الكونجرس.