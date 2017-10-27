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إيطاليا تحذر من التصعيد بعدما "انتهكت" كتالونيا القانون الإسباني

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مصراوي Masrawy

إيطاليا تحذر من التصعيد بعدما "انتهكت" كتالونيا القانون الإسباني

10:28 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الإيطالي

روما - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو بأن إعلان انفصال كتالونيا "خطوة خطيرة للغاية وتتجاوز حدود القانون.. لا تعترف بها إيطاليا ولن تعترف بها".

وقال ألفانو في بيان: "إن إيطاليا لا تعترف ولن تعترف بانفصال كتالونيا من جانب واحد الذي أعلنه اليوم برلمان كتالونيا الإقليمي".

وأضاف أن هناك حاجة إلى الحوار الآن من أجل "تجنيب السكان تصاعد التوترات، التي لا صلة لها بدولة أوروبية قوية موحدة مثل إسبانيا".

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