إيطاليا تحذر من التصعيد بعدما "انتهكت" كتالونيا القانون الإسباني
إيطاليا تحذر من التصعيد بعدما "انتهكت" كتالونيا القانون الإسباني
10:28 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
وزير الخارجية الإيطالي
روما - (د ب أ)
صرح وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو بأن إعلان انفصال كتالونيا "خطوة خطيرة للغاية وتتجاوز حدود القانون.. لا تعترف بها إيطاليا ولن تعترف بها".
وقال ألفانو في بيان: "إن إيطاليا لا تعترف ولن تعترف بانفصال كتالونيا من جانب واحد الذي أعلنه اليوم برلمان كتالونيا الإقليمي".
وأضاف أن هناك حاجة إلى الحوار الآن من أجل "تجنيب السكان تصاعد التوترات، التي لا صلة لها بدولة أوروبية قوية موحدة مثل إسبانيا".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"استقلال الفرحة والألم".. برلمان كتالونيا "ينفصل" ومدريد تضرب بقوة
-
إسبانيا: إقالة حكومة كتالونيا وحل برلمانها وإجراء انتخابات مبكرة
-
آلاف المواطنين في شوارع برشلونة احتفالا بإعلان استقلال كتالونيا
-
الحكومة الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا
إعلان
إعلان