كريمة: لا توجد دولة إسلامية في التاريخ.. والخلافة ليست من الأصول (فيديو)

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لا توجد دولة إسلامية أو دينية في التاريخ، لافتًا إلى أن «ما أسسه النبي محمد (ص) في المدينة، كان مجتمعًا وليس دولة».

أضاف كريمة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، «الرسول لم يأت ليؤسس كرسي سياسي، بل أسس مجتمعًا قائم على العدل، وكانت مهمته الدعوة إلى الله وهداية الناس لدينه».

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تابع أن «الخلافة السياسية ليست أصل من أصول الإسلام، وليس ركن من أركان الإيمان، الإمامة عند الشيعة وهم أحرار، الخلافة أمر دعوي لا أكثر ولا أقل».