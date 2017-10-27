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الأزهر يندد بالهجوم الإرهابي على حافلة للشرطة البحرينية

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مصراوي Masrawy

الأزهر يندد بالهجوم الإرهابي على حافلة للشرطة البحرينية

10:20 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

الأزهر يندد بالهجوم الإرهابي على حافلة للشرطة البحرينية

الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

ندد الأزهر الشريف بالهجوم الإرهابي الذي استهدف، الجمعة، حافلة للشرطة في العاصمة البحرينية المنامة، ما أسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة ثمانية آخرين.

وأكد الأزهر، في بيان له الجمعة، دعمه للحكومة البحرينية في مواجهة تلك الهجمات الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر مخططات الفتنة والترويع.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء للبحرين، ملكا وحكومة وشعبا، ولأسرة الشهيد، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ البحرين وشعبها من كل مكروه وسوء.

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مصراوي Masrawy

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