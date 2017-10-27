"صحة الإسكندرية" تعلن عن استعداداتها لمباراة الأهلي والوداد

​الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية عن استعداداتها لمباراة كرة القدم، المقررة مساء غدٍ السبت، على ملعب ستاد برج العرب، بين فريقى الأهلي المصري والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تقرر رفع درجة الاستعداد ومضاعفة أطقم العمل بجميع أقسام مستشفى العامرية العام باعتبارها مستشفى الإحالة.

وأضاف حجازي، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه تم التأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم بكميات مضاعفة، مع جاهزية فرق الانتشار السريع وأقسام الطوارئ في باقي المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد أبو حمص، مدير عام الإدارة العامة لإقليم الإسكندرية في هيئة الإسعاف المصرية، إن الهيئة قررت الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة تتمركز بمحيط ستاد برج العرب علاوة على 12 مسعفًا داخل المدرجات.

ويحل الوداد المغربي، مساء السبت، ضيفًا على نظيره الأهلي بملعب برج العرب في الإسكندرية، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح النادي الأهلي المصري في إقصاء النجم الساحلي التونسي من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة "6-2" في مباراة الإياب معوضًا هزيمته ذهابًا "1-2"، بإجمالي أهداف "7-3"، وتأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.