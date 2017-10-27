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أول تعليق من مصر بعد الهجوم الإرهابي في البحرين

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مصراوي Masrawy

تدين الهجوم الإرهابي على حافلة للشرطة في البحرين

09:27 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة للشرطة في البحرين

شرطة البحرين

القاهرة - (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة غرب العاصمة البحرينية المنامة، مما أسفر عن استشهاد أحد رجال الشرطة وإصابة 8 آخرين.

وأعربت مصر في البيان عن خالص التعازي لأسرة الشهيد، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، وأكد البيان على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب البحرين الشقيق في مواجهة الإرهاب الغاشم.

وشدد البيان على أن تلك الأعمال الخسيسة لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن بدولة البحرين الشقيقة، وأنها تؤكد علي ضرورة تعقب مصادر دعم وتمويل وتدريب وإيواء تلك الجماعات الضالة التي تستهدف الأمن والاستقرار بدول المنطقة والعالم أجمع.

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Asha

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