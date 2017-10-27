محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية عاينت العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

الإسكندرية - أ ش أ:

قال محافظ الإسكندرية محمد سلطان إن لجنة هندسية مشكلة من إستشارين بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومديرية الإسكان وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارات الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالإسكندرية عاينت اليوم الجمعة العقارات الثلاثة المتضررة من حريق مصنع البويات بحي العجمي، وتم مراجعة الحالة الهندسية والإنشائية للعقارات الثلاثة وكذلك حالة المصنع.

وأضاف سلطان - في بيان صدر عن محافظة الإسكندرية - إنه تبين من الفحص المبدئي للعقارات المتضررة عدم وجود خسائر في السلامة الإنشائية وأساسات العقارات، وجاري الوقوف علي الحالة النهائية لها وإعداد التقرير النهائي.

وأشار الى أنه جاري استضافة الـ ١٧ أسرة من ساكني العقارات المتضررة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم بعد تجهيز معسكر إيواء شامل جميع الخدمات بمدرسة أمير الشعراء الابتدائية الرسمية، موضحًا أنه سيتم رجوع المواطنين إلى منازلهم بعد التأكد التام من سلامة الحالة الإنشائية للعقارات. ​