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5 لاعبين تألقوا بعد هروبهم من «مقبرة الأهلي»

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5 لاعبين تألقوا بعد هروبهم من «مقبرة الأهلي» 5 لاعبين تألقوا بعد هروبهم من «مقبرة الأهلي»

التحرير

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 مُنى بهزيمة مُفاجئة أخيرة في الدوري، أمام سموحة بثُلاثية بنظيفة، في مُباراة شهدت تألق محمد حمدي لاعب الأهلي السابق، وهو ليس اللاعب الأول الذي يتألق خارج أسوار القلعة الحمراء.

وهناك العديد من اللاعبين الذين أبدعوا في فرقهم المُختلفة، قبل أن ينضموا للقلعة الحمراء ويتجمدوا على مقاعد البدلاء،ويتم دفن موهبتهم في مقبرة الدكة بسبب عدم حصولهم على دقائق كافية للمشاركة، قبل أن يهربوا من هذه المقبرة  ويعودوا للتألق في فرق أُخري ويستطيعون اثبات موهبتهم في الدوري الممتاز للحد الذي يجبر الأهلي في بعض الأوقات على استعادتهم مرة أخرى ليضمهم إلى صفوفه.

ويستعرض لكم «التحرير» أبرز اللاعبين الذين تألقوا خارج ​«مقبرة الأهلي» في الفترة الأخيرة.. 

- محمد حمدي زكي.. 

اللاعب الذي انضم للأهلي قادمًا من الاتحاد السكندري، في صفقة شهدت جدلًا واسعاً، ظل حبيس مقاعد البٌدلاء في القلعة الحمراء، ليُعير لانبي في الموسم الماضي ويتألق، قبل أن يُباع لسموحة قبل بداية الموسم الحالي بمُليون جنيه، ويٌقدم مستويات جيدة مع الفريق السكندري حتى الآن، وسط أنباء عن انضمامه للمنتخب الوطني في المُعسكر القادم.

- جون أنطوي..

تعاقد معه الأهلي قادمًا من الشباب السعودي مقابل مليون دولار، وظل الغاني حبيسًا لمقاعد البُدلاء في موسم 2015-2016، قبل أن يحرز هدفا في الكونفدرالية الأفريقية ويحقق الفوز للأهلي على الترجي في ملعب رادس بهدف نظيف، لكن هذا لم يشفع له المُشاركة أساسيًا، ليُعار لصفوف المقاصة ويُحرز 11 هدفًا، ويجدد المقاصة اعارته لموسم آخر، وحتى الآن فاللاعب أحرز 4 أهداف مع فريقه. 

- أحمد الشيخ..

انضم للأهلي بعد صراع مع الزمالك، ومُشكلة حدثت بتوقيعه للناديين قبل أن يتنازل الزمالك، ولم يحصل الشيخ على فرصة المُشاركة أساسيًا مع الأهلي، ليرحل مُعارًا في الموسم الماضي لفريقه السابق المقاصة ويقدم موسم رائع، توج فيه هدافًا للدوري بـ17 هدفًا، لكن هذا الموسم عاد للأهلي ولدكة البُدلاء مُجددًا. 

​- محمد فاروق.. 

انضم للأهلي قادمًا من المقاولون العرب في صفقة ثلاثية مع كل من محمد رزق وباسم علي، وحصل على رقم 22 بعد الأسطورة، أبو تريكة مؤكدًا أنه جدير به، لكنه لم يحصل على فرصة المُشاركة، لينضم للانتاج الحربي ويتألق، قبل أن يعود للمقاولون العرب في الموسم الماضي مًسجلًا 7 أهداف ويتألق بشدة ليحاول الزمالك ضمه دون جدوي، ليواصل التألق مع فريقه هذا الموسم مُسجلًا 3 أهداف حتى الآن.

- محمد حمدي شرف (الظهير الأيسر)..​ من ناشئين الأهلي، استغني عنه مجانًا لمشاكل تتعلق بالقائمة، لينضم للنادي المصري ويلعب حاليًا موسمه الثاني مُقدمًا أداء ثابت حتى الآن، جرأة في الأداء وعرضيات رائعة، ليلفت الأنظار اليه بشدة، ليًطالب الجماهير بضمه لمُنتخب الوطني في ظل أزمة الظهير الأيسر.
 

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