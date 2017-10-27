الري: على أبواب البدء في مشروع تنمية شمال سيناء (فيديو)

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قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بنسبة 100%، وبالتالي سيبدأ فورًا وضعها على خريطة التشغيل، لافتًا إلى أن المشروع يُعد أحد الدعائم الرئيسية لتنمية سيناء.

أوضح الإمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، «الإنجاز وصل لنسبة 100%، ما يعني إننا في مرحلة الدخول لانطلاقة حقيقية لهذا المشروع على أرض الواقع، نحن على أبواب البدء في مشروع تنمية شمال سيناء».

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وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول آخر المستجدات في مجال مشروع تنمية شمال سيناء، والذي يعتبر بمثابة أحد الدعائم الرئيسية لتنمية سيناء لتغطية متطلبات التنمية، وذلك باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء (ترعة الشيخ جابر الصباح)، وخلق مجتمع زراعي صناعي تنمويي متكامل، وتعتمد الترعة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد خلطها بمياه النيل بنسبة (1:1).



وأفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بنسبة 100%، حيث بلغت قيمة الأعمال التى تم تنفيذها ( 220.534 ) مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ ترعة الشيخ جابر الصباح شرق قناة السويس بطول 86.500 كم، والأعمال الصناعية عليها من كبارى – قناطر حجز وخلافه،وبلغت قيمة الأعمال المنفذة (511.007) مليون جنيه بنسبة إنجاز 100 %.