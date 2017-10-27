أرملة الشهيد «منسي»: فخورون بجيشنا وشرطتنا وبطولاتهم (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعربت السيدة «منار»، أرملة الشهيد أحمد منسي، عن سعادتها لمقتل 13 إرهابيًا، في إطار جهود وزارة الداخلية المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ «حادث الواحات».

قالت منار، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، «سعيدة جدًا، على قد ما حزنا بسبب حادث الواحات، على قد ما إحنا فخورين أوي دلوقتي بجيشنا وشرطتنا واتحادهم مع بعض وقواتهم وصمودهم وبطولاتهم».

أضافت: «أوجه لهم التحية، وسعداء جدًا لأنهم خدوا ثأر زملائهم الشهداء من الجيش والشرطة، وثأر الشعب المصري كله».

شاهد أيضا

يُشار إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في بيان لها اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابيًا، في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والذين يسعون لمحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي باعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للاختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.