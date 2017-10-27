البحرين تعلن مقتل شرطيًا وتوضح تفاصيل الهجوم الإرهابي شمالي المملكة

المنامة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء اليوم الجمعة عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة ثمانية أخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان الخسائر وقعت أثناء تعرض حافلة لنقل الشرطة لعمل "إرهابي" مساء اليوم بالقرب من منطقة جدحفص في شمالي البلاد.

وقالت الوزارة إن "مجموعة إرهابية قامت باستهداف الحافلة باستخدام قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد".

وأوضحت أن الأجهزة المختصة "انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، والقبض على العناصر المتورطة بارتكابها وتقديمهم للعدالة ، وقد تم استكمال الإجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة".