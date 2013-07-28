القوات النظامية السورية تسيطر على معظم أجزاء حي الخالدية في حمص

كتب : أ ف ب منذ 3 دقائق

سيطرت القوات النظامية السورية مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني على معظم أجزاء حي الخالدية في مدينة حمص (وسط)، بعد شهر من بدء حملتها على معاقل مقاتلي المعارضة في المدينة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.

ويسعى نظام الرئيس بشار الأسد إلى فرض سيطرته على هذا الحي المحوري الذي أصابه دمار هائل، ما سيمكنه من فصل الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة وإحكام الطوق حولها، تمهيدًا لاستعادة كامل حمص، ثالث كبرى مدن سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن "القوات النظامية وعناصر من الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني تقدمت في الخالدية وسيطرت على معظم الحي، لكن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المناطق الجنوبية والشمالية منه".

وعرضت قناة "الميادين" الفضائية ومقرها بيروت، لقطات مباشرة من الحي، تظهر دمارا هائلا اصاب المباني وركاما غطى الطرق المقفرة من أي حركة.

كانت القوات النظامية سيطرت السبت على مسجد الصحابي خالد بن الوليد الواقع في وسط الحي، بحسب المرصد والإعلام الرسمي السوري.