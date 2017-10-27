مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة للشرطة في البحرين

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أدانت مصر، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة غرب العاصمة البحرينية المنامة، مما أسفر عن استشهاد أحد رجال الشرطة وإصابة 8 آخرين.

وتقدمت وزارة الخارجية، في بيان، بالتعازي لأسرة الشهيد، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب البحرين الشقيق في مواجهة الإرهاب الغاشم.

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وأكد البيان أن تلك الأعمال الخسيسة لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن بدولة البحرين، وأنها تؤكد ضرورة تعقب مصادر دعم وتمويل وتدريب وإيواء تلك الجماعات الضالة التي تستهدف الأمن والاستقرار بدول المنطقة والعالم أجمع.