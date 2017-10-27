أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مشادة بين نائب بالمنوفية ومساعده: كان واعدني اشتغل في الأوقاف

Google+ Print
مشادة بين نائب بالمنوفية ومساعده: كان واعدني اشتغل في الأوقاف مشادة بين نائب بالمنوفية ومساعده: كان واعدني اشتغل في الأوقاف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- أحمد السيد

نشبت مشادة كلامية بين النائب البرلماني عن دائرة «منوف سرس الليان»، أسامة شرشر، وهشام الفيشاوي، أحد أهالي سرس الليان، وتطورت أحداثها إذ تحرر محضر ضد «الفيشاوي» في قسم شرطة منوف، يحمل رقم 2427 إداري قسم منوف، وتم توقيفه في الحال وتحويله إلى النيابة.

وأثبتت التحقيقات، عدم جدواها أو أهميتها وتم حفظ المحضر وإخلاء سبيل المتهم من سرايا النيابة، فيما أثارت الواقعة حالة من الجدل بمدينة سرس الليان على خلفية الأحداث، مُعبرين عن استيائهم من تطورها إلى أبواب الأقسام.

شاهد أيضا

يسرد «هشام الفيشاوي» 44 سنة، تفاصيل الواقعة لـ «التحرير»، مؤكدًا أنه ساعد النائب خلال مرحلة الإنتخابات الماضية مستخدمًا «التروسيكل» الخاص به لخدمة دعايا النائب، الذى وعده بتعيينه في الأوقاف، وسعيه لاستثنائه من شرط السن، لكن مرت الشهور والسنين دون حدوث ذلك، الأمر الذي اعتبره إهدارًا لحقه «على حسب روايته».

وتابع «الفيشاوي»: «انا اشتغلت معاه بنقل حاجات بدون أجر، وكنت مستني يشغلني عامل في الأوقاف، وجابلي موافقة كذا مرة على أني هتعين، لكن كل ما أروح مكتبه الناس هناك تطردني»، وحينما علم الرجل بوجود النائب في مؤتمر بمنوف ذهب للتحدث إليه لكنه فوجئ برد النائب «امشى يلا من هنا»، بعدها تم القاء القبض عليّ ووضع الكلبشات في يديّ، وأخلت النيابة سبيلي فيما بعد.

وفي السياق ذاته، أكد مُقربون من النائب على جهود المشكو في حقه لدعم النائب خلال المرحلة الانتخابية، لكنهم انتقدوا أسلوبه في الحوار مع النائب، وطالبوه بالبحث عن حقه بـ «الأصول».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

4 مواقف تاريخية تدعم الأهلي أمام الوداد في نهائي الأميرة السمراء

4 مواقف تاريخية تدعم الأهلي أمام الوداد في نهائي الأميرة السمراء

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري