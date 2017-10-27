إسبانيا: إقالة حكومة كتالونيا وحل برلمانها وإجراء انتخابات مبكرة
إسبانيا: إقالة حكومة كتالونيا وحل برلمانها وإجراء انتخابات مبكرة
08:48 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخو
مدريد - (د ب أ)
أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عزل حكومة كتالونيا بكاملها من مهامها في إطار إجراءات صارمة ضد القيادة الانفصالية في الإقليم.
كما أعلن راخوي حل البرلمان الكتالوني على أن تجرى انتخابات جديدة في الإقليم يوم 21 من ديسمبر القادم.
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