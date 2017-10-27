أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسبانيا: إقالة حكومة كتالونيا وحل برلمانها وإجراء انتخابات مبكرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إسبانيا: إقالة حكومة كتالونيا وحل برلمانها وإجراء انتخابات مبكرة

08:48 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

إسبانيا: إقالة حكومة كتالونيا وحل برلمانها وإجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخو

مدريد - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عزل حكومة كتالونيا بكاملها من مهامها في إطار إجراءات صارمة ضد القيادة الانفصالية في الإقليم.

كما أعلن راخوي حل البرلمان الكتالوني على أن تجرى انتخابات جديدة في الإقليم يوم 21 من ديسمبر القادم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • آلاف المواطنين في شوارع برشلونة احتفالا بإعلان استقلال كتالونيا

    أخبار

  • الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا

    أخبار

  • بريطانيا: لن نعترف بإعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا

    أخبار

  • رئيس إقليم كتالونيا يطالب إسبانيا بتغليب قوة الحجة على حجة القوة

    أخبار

إعلان

5bfe35eea2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الإسبانية في ملف كتالونيا

واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الإسبانية في ملف كتالونيا

الحكومة الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا

الحكومة الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

الناتو: أزمة كتالونيا شأن داخلي يجب أن تحله الحكومة الإسبانية

الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا

الحكومة الإسبانية تحصل على سلطات "غير مسبوقة" لمواجهة أزمة كتالونيا