إسبانيا: إقالة حكومة كتالونيا وحل برلمانها وإجراء انتخابات مبكرة

مدريد - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عزل حكومة كتالونيا بكاملها من مهامها في إطار إجراءات صارمة ضد القيادة الانفصالية في الإقليم.

كما أعلن راخوي حل البرلمان الكتالوني على أن تجرى انتخابات جديدة في الإقليم يوم 21 من ديسمبر القادم.