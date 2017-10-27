الاتحاد الأوروبي يرفض قرار برلمان كتالونيا بإعلان الاستقلال
08:38 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
الاتحاد الأوروبي
بروكسل - (د ب أ)
قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني في تغريدة له على تويتر إنه "ما من أحد في الاتحاد الأوروبي سيعترف "بتصويت البرلمان الكتالوني بإعلان الاستقلال.
وقال تاجاني إن إعلان الاستقلال "يتعارض مع حكم القانون والدستور الإسباني وتشريع الحكم الذاتي لكتالونيا وهى جزء من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي".
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