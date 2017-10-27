جامعة بنها تحصد المركز الأول عالميًا في مسابقة الروبوت المضاد للألغام

القليوبية - أسامة علاء الدين:

حقق طلاب جامعة بنها إنجازًا عالميًا بعد حصول الفريق المشارك في المسابقة الدولية للروبوت المضاد للألغام، والتي أقيمت مؤخرًا في دولة ماليزيا، على المركز الأول.

وقال رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن فريق الجامعة أوفى بما وعد، مشيرًا إلى أنه التقى أعضاء الفريق قبل سفرهم، وطالبهم بتحقيق نتيجه تفخر بها الجامعة، وهو ما تحقق بالفعل.

يتكون الفريق من 8 أعضاء، هم: محمد جمال عبد العزيز، وأحمد عصام النحاس، وأحمد شعبان أحمد، وأحمد طارق عبد العزيز، وأحمد محمد فتحي، وإسلام مصطفى فهمي، ومحمود طلعت عبد العزيز، وخالد حسن أمين.​