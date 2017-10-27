ضبط 13 قطعة سلاح و51 تاجر مخدرات في الجيزة
ضبط 13 قطعة سلاح و51 تاجر مخدرات في الجيزة
08:41 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
اسلحة ومخدرات - ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بعدة مراكز، بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة.
وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 4 طبنجات، و9 فرد خرطوش، و30 طلقة مختلفة الأعيرة.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم ضبط 51 قضية إتجار في المواد المخدرة، وإزالة 667 حالة إشغال بالطريق العام.
حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أمن الجيزة ينفذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة
-
أمن العاصمة يُحبط اختطاف محاسب لسرقة 107 آلاف جنيه بالساحل
-
ضبط 2.5 طن لحوم ودهون متعفنة داخل مخزن بالبدرشين
-
ضبط 51 قضية تموينية متنوعة في الجيزة
إعلان
إعلان