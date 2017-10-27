ضبط 13 قطعة سلاح و51 تاجر مخدرات في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بعدة مراكز، بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 4 طبنجات، و9 فرد خرطوش، و30 طلقة مختلفة الأعيرة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم ضبط 51 قضية إتجار في المواد المخدرة، وإزالة 667 حالة إشغال بالطريق العام.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.