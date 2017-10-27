أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 13 قطعة سلاح و51 تاجر مخدرات في الجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 13 قطعة سلاح و51 تاجر مخدرات في الجيزة

08:41 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

ضبط 13 قطعة سلاح و51 تاجر مخدرات في الجيزة

اسلحة ومخدرات - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بعدة مراكز، بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 4 طبنجات، و9 فرد خرطوش، و30 طلقة مختلفة الأعيرة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم ضبط 51 قضية إتجار في المواد المخدرة، وإزالة 667 حالة إشغال بالطريق العام.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمن الجيزة ينفذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

    أخبار

  • أمن العاصمة يُحبط اختطاف محاسب لسرقة 107 آلاف جنيه بالساحل

    أخبار

  • ضبط 2.5 طن لحوم ودهون متعفنة داخل مخزن بالبدرشين

    أخبار

  • ضبط 51 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

    أخبار

إعلان

9cfb7ec90b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"