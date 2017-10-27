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أجنبية ترقص بعلم مصر في مهرجان الشعر الدولي بطنطا (صور)

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أجنبية ترقص بعلم مصر في مهرجان الشعر الدولي بطنطا (صور) أجنبية ترقص بعلم مصر في مهرجان الشعر الدولي بطنطا (صور)

التحرير

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نظمت جمعية الشعر للأدباء والفنانين بالغربية، اليوم الجمعة، مهرجان طنطا للشعر الدولي، بقاعة المجلس الشعبي المحلي بمدينة طنطا.

ورقصت شاعرة من جمهورية الدومينيكان، الرقص الشعبية لبلادها، على أنغام الأغاني الوطنية، في أثناء عرض فرقة قصر ثقافة التذوق الفني بالإسكندرية.

وتفاعلت الشاعرة الأجنبية مع كلمات الأغاني ومنها "حلوة بلادي السمرة"، وهو ما لقى إعجاب وتفاعل الحاضرين .

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جاء ذلك بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتب، الشاعر محمود شرف رئيس المهرجان، جابر سركيس مدير مديرية الثقافة بالغربية، ولفيف من التنفيذين والقيادات الشعبية.

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