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«8 معلومات» لا تعرفها عن «عواد» حارس الاسماعيلي

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«8 معلومات» لا تعرفها عن «عواد» حارس الاسماعيلي «8 معلومات» لا تعرفها عن «عواد» حارس الاسماعيلي

التحرير

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 ​تعرض محمد عواد، حارس مرمى الاسماعيلي لإصابة قوية خلال مٌباراة فريقه اليوم أمام المصري، في قمة الجولة السابعة للدوري، والتي انتهت بفوز الدراويش بهدفين مٌقابل هدف.

عواد تحامل على نفسه ورفض أن يُكلف فريقه أحد التغييرات الثلاث، بعدما أخذ ما يقرُب من 10 دقائق في العلاج داخل الملعب.

ويقدم لكم «الفرسان» 8 معلومات عن «عواد»..

- ولد 6 يوليو عام 1992 (يبلغ من العٌمر 25 عام)

- الموسم هو الخامس له مع الاسماعيلي في الدوري الممتاز

- لعب 106 مٌباراة في الدوري المصري، وحقق (45) كلين شيت

- له مشاركتين دوليتين (مع منتخب للمحليين)

- اُعير للنادي المصري في موسم الانتقالات الشتوية 2015 لنهاية الموسم، بسبب عدم المُشاركة وجلوسه بديلًا وقتها.

- كان يرغب في ضمه مطلع موسم 2014 - 2015 وبالفعل حصل على توقيع اللاعب، لكن لم ينهى اجاءات ضمه للحفاظ على العلاقات بين الناديين.

- قدم نادي ناسونال ماديرا البرتغالي عرضا للدراويش لضمه في صيف 2016 بقيمة مليون يورو، لكن تم رفض العرض من الإدارة لحاجة الفريق له.

- تسبب في لقطة مُثيرة للجدل في الموسم الماضي، بعدما لمس الكرة خارجج منطقة الجزاء ولم يعترض أحد ولم يحتسب الحكم أي شئ!

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