الزمالك يشكر ستاد القاهرة على حفاوة الاستقبال

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وجه أيمن حافظ المدير الإداري لنادي الزمالك، الشكر لإدارة إستاد القاهرة على حفاوة الاستقبال في أول مران للفريق الأبيض في استاد القاهرة الدولي بعد غياب عن خوض التدريبات والمباريات لمدة طويلة.

وقال أيمن حافظ، فى تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن مسئولي إستاد القاهرة حرصوا على التواجد في مران الفارس الأبيض والترحيب بالفريق وعودته للتدريبات وتواجد اللواء علي درويش رئيس هيئة إستاد القاهرة ووليد عبدالوهاب مدير مكتب رئيس هيئة إستاد القاهرة.

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وأشار المدير الإداري للزمالك، إلى أن جميع العاملين في إستاد القاهرة حرصوا على استقبال الزمالك والترحيب به في المران الأول له.



ويتدرب الزمالك غدًا على إستاد القاهرة أيضًا في المران الأخير له قبل مواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر الدوري المصري الممتاز.