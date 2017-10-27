واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الإسبانية في ملف كتالونيا

واشنطن - (أ ش أ)

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم رضاهما عن تصويت برلمان كتالونيا، اليوم الاثنين، لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا، مؤيدين بذلك موقف الحكومة الإسبانية، فيما اعتبر حلف الناتو أن ملف كتالونيا شأن داخلي يخص إسبانيا.

وأكدت الخارجية الأمريكية ـ في بيان تعليقا على إعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا ـ أنها تدعم الجهود الإسبانية من أجل بقاء إسبانيا "قوية ومتحدة"، معتبرة أن كتالونيا "جزء لا يتجزأ" من إسبانيا.

ونقلت صحيفة (واشنطن إكزامينر) عن المتحدثة باسم الخارجية هيثر نوريت " إن الولايات المتحدة تتمتع بصداقة عظيمة وشراكة ثابتة مع حليفنا في حلف الناتو إسبانيا، إن بلدينا تتعاونان بشكل وثيق للدفع بأمننا المشترك وأولوياتنا الاقتصادية، كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، والولايات المتحدة تدعم التدابير الدستورية للحكومة الإسبانية للاحتفاظ بإسبانيا قوية وموحدة".

وصوّت برلمان إقليم كتالونيا اليوم بأغلبية كبرى لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا، بعدما صوت المقيمون بالإقليم مطلع الشهر الجاري لصالح الانفصال في استفتاء رفضته الحكومة المركزية في مدريد، فيما صوت مجلس الشيوخ الإسباني بعد دقائق من تصويت برشلونة لصالح تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، والتي تفرض بموجبه مدريد حكما مباشرا على الإقليم وتعزل حكومته الحالية لحين إجراء انتخابات مبكرة.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (ذا تليجراف) البريطانية عن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر قوله إن تصويت البرلمان في برشلونة أظهر أن هناك "مزيدا من الشقوق" تظهر في الوحدة الاتحاد الأوروبي.

وبدوره، قال كارلوس مويداس مفوض الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار إن الدفاع عن النظام في إسبانيا مسئولية الاتحاد الأوروبي، علينا جميعا أن نحترم البلدان كما هي وعلينا أن نحترم الدساتير، وهذا مهم جدا لأوروبا، إنها ليست مسألة إسبانيا، إنها مسألة أوروبا، أشعر بأن ما يدور حولنا شيء صعب جدا لجميع الأطراف".

وفي نفس السياق، كتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه يدعم الحكومة المركزية في إسبانيا بشكل كامل، داعيا الحكومة إلى الاعتماد على "قوة الحجة، وليس حجة القوة".

في موازاة ذلك، اعتبر حلف الناتو أن ملف إقليم كتالونيا شأن داخلي يخص إسبانيا ويجب حله في إطار الدستور الإسباني.