«تويوتا» تنهي إنتاجها من موديلات البنزين في هذا الموعد

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حددت شركة "تويوتا" اليابانية، عام 2040، موعدا لإنهاء كافة إنتاجها من طراز السيارات التي تعمل بوقود البنزين، وذلك ضمن خطتها التطويرية الجديدة.

وبحسب موقع "فيوتشريزم"، فإن الشركة اليابانية أعلنت عن عزمها تخفيض إنتاجها من هذا الطراز، لتسببه في زيادة حجم غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

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وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب إعلان بعض الدول عن إلغاء السيارات التي تعمل بالوقود المحروق في صناعة السيارات، كما أعلنت شركة "فولفو" السويدية، عن عزمها إنهاء الإنتاج من هذا الطراز على مدار الأعوام المقبلة.