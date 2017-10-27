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آلاف المواطنين في شوارع برشلونة احتفالا بإعلان استقلال كتالونيا

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مصراوي Masrawy

آلاف المواطنين في شوارع برشلونة احتفالا بإعلان استقلال كتالونيا

08:05 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

آلاف المواطنين في شوارع برشلونة احتفالا بإعلان استقلال كتالونيا

برشلونة - (د ب أ)

اندفع الآلاف من الناس المبتهجين إلى شوارع مدينة برشلونة احتفالا ببدء برلمان كتالونيا عملية إنشاء "جمهورية مستقلة".

وفي نشوة، أصغى المواطنون المنفعلون وذرفت أعين بعضهم بالدموع لإعلان نتائج التصويت واحتفلوا بالعناق والتصفيق بل وحتى القفز في الهواء في حديقة سيوتاديلا حيث يوجد مقر البرلمان.

واحتشد حوالي 12 ألف شخص هناك بعد فترة وجيزة من قرار المجلس التشريعي وفقا للسلطات المحلية. ورفع المحتشدون أعلام الانفصال حاملين لافتتات كتب عليها "ديمقراطية" و"كتالونيا ليست إسبانيا".

وقالت سوزانا كولوميناس /52 عاما/ وتعمل مساعدة تمريض إنه "أقرب شئ إلى السعادة. أنا متفائلة للغاية ومقتنعة أننا سنحقق ذلك"، مضيفة "من الآن فصاعدا، سنبني بلدا جديدا".

واتفقت معها ريتا كاربونراس / 24 عاما/ وهي طالبة في الطب الحيوي قائلة: "أخيرا نحقق حلم سنوات عديدة. الآن آمل أن يتركونا وأنفسنا وننمو ونبني دولة جديدة".

وقال إيسدر موريرا / 65 عاما/ وهو عامل بساتين إنه "كان أعظم أمل لي على الإطلاق منذ أن وعيت. من المؤسف ألا يشهد والداي ذلك. لقد كنت أخرج إلى الشوارع منذ عهد فرانكو".

وأضاف موريرا أن "ما يتبقى هو ما إذا كانوا سيتركوننا بدون تدخل من الآن فصاعدا. سنرى ما إذا كان المجتمع الدولي يستطيع أن يمد يده لأنه إذا لم يفعل فيمكن أن تعاقبنا المركزية بقسوة وبقوة الدولة الوحشية وتحدث الكثير من الضرر". "نحن عدد كبير من المواطنين ويجب أن نتهيأ إلى أبعد حد قدر المستطاع، فلا يمكننا العودة للوراء الآن".

وقال خوام رويز / 54 عاما/ وهو موظف إنه "شعور بالحرية بعد سنوات من النضال من أجل حقوق شعبى".

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