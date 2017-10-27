الحكومة الألمانية تعلن معارضتها لاستقلال كتالونيا

برلين - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة بصورة واضحة معارضتها لمساعي الاستقلال في إقليم كتالونيا الإسباني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين: "استقلال إسبانيا وسلامة أراضيها أساسان يجب صيانتهما، وإعلان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد ينتهك المبادئ المرعية".

أضاف زايبرت قائلا: "الحكومة الألمانية لا تعترف بمثل هذا الإعلان."

كان أعضاء البرلمان المحلي في برشلونة صوتوا على عملية الاستقلال عن إسبانيا من أجل تأسيس دولة مستقلة، دون أن يضعوا خطة زمنية لذلك، ما دعا مجلس الشيوخ الإسباني إلى نزع سلطات الحكومة الإقليمية في كتالونيا برئاسة كارليس بوجديمون.

وأعلنت الحكومة الألمانية على لسان زايبرت أنها تقف بوضوح إلى جانب الحكومة المركزية الإسبانية وألقت على البرلمان الإقليمي في كتالونيا باللائمة في تصعيد الموقف.

وأضاف زايبرت أن التصويت على استقلال كتالونيا هو "انتهاك آخر للدستور الإسباني".

وأردف زايبرت قائلا: "الحكومة الألمانية تدعم الموقف الواضح لرئيس الوزراء الإسباني لضمان إعادة النظام الدستوري"، مشيرا إلى أن الحكومة في برلين تأمل في أن تستغل جميع الأطراف الإمكانيات المتاحة الآن للتهدئة وتخفيف التصعيد.