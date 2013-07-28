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الآلاف يشاركون فى تشييع جثمان أحد ضحايا أحداث "المنصة"

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الآلاف يشاركون فى تشييع جثمان أحد ضحايا أحداث "المنصة" الآلاف يشاركون فى تشييع جثمان أحد ضحايا أحداث "المنصة"

شيع الآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، وأهالى قرية الصلعا بمركز سوهاج، جثمان "محمود أحمد محمود" وشهرته حمادة الكابس، ضحية اشتباكات أحداث النصب التذكارى، وذلك من مسجد "المسجد الكبير" بالقرية.

وردد مشيعو الجنازة هتافات هتافات "حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"حياة دمك يا شهيد ثورة تانى من جديد.. كلنا مشروع شهيد".

وحملت الجنازة صور القتيل ولافتات تحمل سيرته الذاتية وشارك فى تشييع جثمانه الآلاف من أهال المركز، وكذلك قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وأحزاب والبناء والتنمية وعدد من الأحزاب والآخر.

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