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وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي سير بدمياط

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مصراوي Masrawy

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي سير بدمياط

08:00 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي سير بدمياط

ارشيفية

دمياط - محمد إبراهيم:

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادثي سير منفصلين، اليوم الجمعة، وقعا بمحافظ دمياط.

واصطدمت سيارة نقل بمركبة "توك توك" على طريق "دمياط - الزرقا" الزراعي، ما أسفر عن مصرع شخص، نُقل إلى مشرحة المستشفى المركزي بمركز الزرقا، وإصابة اثنين آخرين، نقلا إلى المركز الطبي لتلقي العلاج.

فيما نجح الأهالي في التحفظ على السيارة التي صدمت "التوك توك"، وسلموا قائدها إلى قوات الشرطة.

وعلى الطريق الزراعي بمركز كفر سعد، أصيب 4 أشخاص في اصطدام سيارة أجرة بأخرى خاصة.

وقال شهود عيان إن عجلة القيادة اختلت بيد سائق المركبة الأولى ما أدى إلى انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسيارة الأخرى. ونُقل المصابون إلى مستشفى الطوارئ بكفر سعد.

وحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين. ​

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