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مصابان اثنان في انفجار سيارة ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

مصابان اثنان في انفجار سيارة ببورسعيد

07:45 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

مصابان اثنان في انفجار سيارة ببورسعيد

انفجار سيارة - ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب شخصان في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، بحروق إثر انفجار خزان وقود سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى نقل في منطقة الحرفيين بحي الضواحي.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بالحادث وانتقال سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة شخصين؛ أحدهما مجهول الهوية، مصابًا بحروق ونزيف بالمخ، والثاني "ك. ع. م" 28 سنة، مصابًا بحروق.

نقل المصابان إلى مستشفى بورسعيد العام في حالة خطرة، وحرر المحضر اللازم.​

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مصراوي Masrawy

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