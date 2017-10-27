الانتهاء من تجديد الصالة الموسمية بمطار القاهرة استعدادًا للعمرة

كتب- طه عبيد:

أعلنت مصادر بشركة مطار القاهرة الدولي، الجمعة، تركيب 80 بطارية كهربائية بطاقة 9 أمبير بصالة الخدمة المميزة "أهلا"، بالصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران.

وأضافت المصادر، أنه تم الانتهاء من عمليات التجديد الشاملة للصالة، تمهيدًا لبدء موسم عمرة المولد النبوي والمقرر انطلاقها في شهر ديسمبر القادم، وذلك بتوجيهات من المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وتحت إشراف مكي محمد عسكر، نائب مدير الصالة الموسمية.