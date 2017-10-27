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الانتهاء من تجديد الصالة الموسمية بمطار القاهرة استعدادًا للعمرة

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مصراوي Masrawy

الانتهاء من تجديد الصالة الموسمية بمطار القاهرة استعدادًا للعمرة

07:39 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

الانتهاء من تجديد الصالة الموسمية بمطار القاهرة استعدادًا للعمرة

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أعلنت مصادر بشركة مطار القاهرة الدولي، الجمعة، تركيب 80 بطارية كهربائية بطاقة 9 أمبير بصالة الخدمة المميزة "أهلا"، بالصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة للطيران.

وأضافت المصادر، أنه تم الانتهاء من عمليات التجديد الشاملة للصالة، تمهيدًا لبدء موسم عمرة المولد النبوي والمقرر انطلاقها في شهر ديسمبر القادم، وذلك بتوجيهات من المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وتحت إشراف مكي محمد عسكر، نائب مدير الصالة الموسمية.

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مصراوي Masrawy

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